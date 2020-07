Autostrade, Renzi: “No alla revoca, lo Stato entri nel capitale di Atlantia” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – “Questione Autostrade. I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare. Perché se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco cantieri, licenziamenti. Questa è la verità. A dire la verità si perdono forse punti nei sondaggi, ma si salvano le nuove generazioni da miliardi di debiti”. Lo sostiene Matteo Renzi, leader di Italia Viva, su facebook. Leggi su dire

