Autostrade, Di Battista: “Conte sulla revoca? Mai lette parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’interesse generale” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Non mi era mai capitato di leggere parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’interesse generale”. Alessandro Di Battista si schiera accanto al premier Giuseppe Conte, che in un’intervista al direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha avvertito che lo Stato non potrà essere socio dei Benetton nell’azionariato di Autostrade, quindi se la holding Atlantia, controllante della concessionaria, non dovesse farsi da parte la sua intenzione è quella di finalizzare l’iter di revoca. Il dossier verrà discusso martedì durante il Consiglio dei ministri, dove sarà necessario fare sintesi viste le posizioni espresse da Italia Viva, che ... Leggi su ilfattoquotidiano

