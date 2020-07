Atlantia: lo scontro acceso col governo sulla revoca delle autostrade (Di lunedì 13 luglio 2020) Atlantia: lo scontro acceso col governo sulla revoca delle autostrade Continua il braccio di ferro tra Atlantia dei Benetton e il governo, dopo le dichiarazioni della Consulta di giovedì scorso che, giudicando legittima l’esclusione di autostrade per L’Italia dalla ricostruzione del ponte Morandi, ha fornito un assist al governo per procedere con la revoca. In un’intervista a Il Fatto quotidiano di oggi, il Premier Conte affonda ancor di più contro Atlantia: “Quando ho letto la proposta’(l’offerta da 3,4 miliardi, Ndr) ho pensato a uno scherzo. – ha detto il Premier – Prendono in giro i ... Leggi su termometropolitico

ConchiEzio : RT @LiciaRonzulli: Se il teatrino attorno ad #Atlantia è finalizzato esclusivamente alla #nazionalizzazione della rete autostradale Conte l… - marcodettori00 : RT @LiciaRonzulli: Se il teatrino attorno ad #Atlantia è finalizzato esclusivamente alla #nazionalizzazione della rete autostradale Conte l… - forza_italia : RT @LiciaRonzulli: Se il teatrino attorno ad #Atlantia è finalizzato esclusivamente alla #nazionalizzazione della rete autostradale Conte l… - fashionart19 : RT @LuigiDeBiase: Atlantia è impegnata in uno scontro con il governo sorto dopo il crollo del ponte gestito da una delle sue controllate (4… - Basarab_ : RT @LuigiDeBiase: Atlantia è impegnata in uno scontro con il governo sorto dopo il crollo del ponte gestito da una delle sue controllate (4… -