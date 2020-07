Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 20-24 Luglio 2020: Thomas Droga Liam! (Di lunedì 13 luglio 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 20 a venerdì 24 Luglio 2020: le pesanti accuse di Xander! Thomas introduce della Droga nel bicchiere di Liam Anticipazioni Beautiful: Xander accuserà Thomas dell’omicidio di Emma Barber, mentre Wyatt e Flo andranno a vivere insieme! Durante una serata con Liam e Steffy, Thomas drogherà il giovane Spencer. Hope chiamerà la piccola Phoebe con il suo vero nome, ovvero… Beth! E spiazzerà tutti i presenti! Ci aspettano appuntamenti davvero imperdibili! Tra scoperte scioccanti, macchinazioni, bugie e inganni, riparte una nuova settimana in compagnia della soap più longeva di sempre! ... Leggi su uominiedonnenews

Anticipazioni americane di Beautiful rivelano che presto nelle Trame della Soap assisteremo ad una bizzarra proposta di matrimonio: Thomas userà Douglas per far capitolare Hope. Indice Prossimamente ...Nelle puntate di Beautiful in onda questa settimana su Canale 5 ... perchè qualcuno deciderà di indurla in questo modo al silenzio. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Xander e Zoe discutono ...