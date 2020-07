26nne morde un gabbiano cercava di rubare il suo hamburger di McDonald’s: arrestato, rischia sei mesi di carcere (Di lunedì 13 luglio 2020) Un gabbiano ha tentato di rubare l’hamburger che aveva appena comprato da McDonald’s e allora lui lo ha afferrato, gli ha dato un morso sul becco e poi lo ha scaraventato a terra. È quanto ha fatto a Plymouth, nel Regno Unito, un ragazzo di 26 anni che ora è stato arrestato dalla polizia. A dare la notizia sono i tabloid britannici, tra cui il Mirror, secondo cui il 26enne “ha afferrato e morso il becco dell’uccello prima di gettarlo a terra”. Non si sa se e quanto il gabbiano sia stato ferito perché i presenti – che hanno lanciato subito l’allarme – hanno raccontato che è volato subito via. Quando la polizia è arrivata, il giovane ha ammesso di essere sotto effetto di sostanze stupefacenti. In Inghilterra sono molto ... Leggi su ilfattoquotidiano

