Zidane: “James Rodriguez? Non voglio ignorare nessuno” (Di domenica 12 luglio 2020) L’impiego ridotto di James Rodriguez nel Real Madrid è stato un argomento di discussione nella conferenza stampa tenuta da Zinedine Zidane, allenatore del club spagnolo, alla vigilia della sfida col Granada. È il suo compleanno e innanzitutto voglio fargli gli auguri. È un giocatore della rosa e io non voglio ignorare nessuno della mia squadra. Tutti sono importanti e danno un contributo. Incalzato sulle polemiche arbitrali relative ai rigori concessi al Real nell’ultimo periodo, l’allenatore ha glissato così. Ognuno ha la propria opinione e io non voglio interferire con quelle altrui. Stiamo dando tutto sul campo e lavoriamo duro ogni giorno, è questo ciò che conta per me. L'articolo Zidane: “James ... Leggi su ilnapolista

napolista : Zidane: 'James Rodriguez? Non voglio ignorare nessuno' L'allenatore in conferenza stampa: 'Tutti i giocatori sono i… - FrancescaG1033 : Ma James Rodriguez ha scolato la moglie a Zidane? Cioè manco convocato sta sera. Io boh, non ho più parole. - news24_napoli : Real Madrid, i 22 di Zidane per il match con l’Alaves: assenti Jovic e… - CalcioPillole : @Mundodeportivo evidenzia l'interesse mostrato da Zinedine #Zidane per il suo connazionale, Paul #Pogba: l'operazio… - napolista : Zidane: “Sono stanco di sentirmi dire che abbiamo vinto grazie agli arbitri” In conferenza stampa dopo la vittoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane “James