Uscita Apple Glass più vicina: le lenti polarizzate Apple già in produzione (Di domenica 12 luglio 2020) Era maggio quando gli Apple Glass sono stati assoluti protagonisti di un corposo flusso di informazioni e dettagli, grazie al quotatissimo leaker Jon Prosser. Lo stesso che dava gli occhiali per la realtà aumentata in Uscita tra la fine dell'anno e il primo trimestre del 2021, e che stando alle ultime voci di corridoio dal web potrebbe averci visto davvero giusto. Il potale The Information, infatti, riferisce sulle sue pagine che Apple e Foxconn avrebbero raggiunto un vero e proprio punto di svolta nella creazione delle avveniristiche lenti polarizzate, con addirittura la produzione già in avvio. Il colosso di Cupertino, sempre a sentire la fonte, avrebbe quindi già iniziato a produrre le prime ... Leggi su optimagazine

AirPods 3 in uscita nel 2021 : più vicina la terza generazione Apple in-ear Non si fermano i rumor per gli Apple AirPods 3, nuovi auricolari della casa di Cupertino, che segneranno il debutto della terza generazione . Mentre i fan della mela morsicata e della tecnologia mobile più in generale attendono il pomeriggi ...

Non si fermano i rumor per gli 3, nuovi auricolari della casa di Cupertino, che segneranno il debutto della . Mentre i fan della mela morsicata e della tecnologia mobile più in generale attendono il pomeriggi ... Greyhound : Apple TV+ svela la data di uscita del film con Tom Hanks Il film Greyhound , il film con protagonista Tom Hanks , ha ora una data di uscita prevista per l' uscita su Apple TV+. Greyhound , il film con star Tom Hanks , debutterà su Apple TV+ e ora ha una data di uscita : il 10 luglio. Il progetto ...

Il , il con protagonista Tom , ha ora una di prevista per l' su TV+. , il con star Tom , debutterà su TV+ e ora ha una di : il 10 luglio. Il progetto ... Apple Glass gli occhiali per la realtà aumentata : caratteristiche - uscita e prezzo Arrivano sul mercato gli occhiali per la realtà aumentata targati Cupertino: gli Apple Glass. Nonostante il flop degli occhiali Google, la Apple sembra convinta di voler commercializzare questo accessorio. Gli occhiali funzioneranno ...

Miry1919 : RT @BagnoliMD: ?? Sorpresa! ?? È appena uscita l’ultima puntata di @Easy_Apple dove sono stato ospite con @FTrava, al posto del dispero @Luc… - AppleZein : AirTag: CONFERMA sulla DATA di USCITA - BagnoliMD : ?? Sorpresa! ?? È appena uscita l’ultima puntata di @Easy_Apple dove sono stato ospite con @FTrava, al posto del dis… - CoreJacky : cazzo ma vi ricordate gli #slofie di #Apple , non ne parla più nessuno ahahah.... beh non credo siano molto utili ,… - this_is_style : @taltos_mxp_yyz @Apple Ok, tengo a mente e all’uscita del nuovo ti scrivo. -