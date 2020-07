Serie A, Massa è l’arbitro di Inter-Torino (Di domenica 12 luglio 2020) Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere Inter-Torino, posticipo del lunedì della trentaduesima giornata di Serie A. L’arbitro ligure, Internazionale, arbitrerà questa sfida molto delicata tra i nerazzurri in crisi e i granata che cercano gli ultimi punti per certificare la salvezza. Appuntamento alle ore 21.45 di lunedì 13 luglio, di seguito la designazione completa resa nota dal sito ufficiale dell’Aia. Inter – Torino Lunedì 13/07 h. 21.45 Massa Davide (Imperia) DI IORIO Damiano (VCO) – BOTTEGONI Matteo (Terni) IV: MINELLI Daniele (Varese) VAR: NASCA Luigi (BARI, VAR PRO) AVAR: ALASSIO Stefano (Imperia) Leggi su sportface

