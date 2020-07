Rivolta ad Amantea: bloccato il bus dei migranti infetti. Riunione d’emergenza al Viminale (video) (Di domenica 12 luglio 2020) Tanto tuonò che piovve. L’aumento degli sbarchi al Sud nelle ultime ore, conseguenza anche dell’annunciata modifica dei decreti sicurezza, ha creato rabbia e indignazione tra i cittadini. Si sentono messi a rischio dall’arrivo indiscriminato di immigrati, molti dei quali positivi al Covid. Così ad Amantea (Cosenza) i residenti si sono ribellati. Cittadini in strada ad Amantea Nel centro turistico in provincia di Cosenza è esplosa la protesta per l’arrivo di 12 migranti provenienti dal Bangladesh e positivi al Covid 19 trasferiti ieri sera da Roccella Jonica in una struttura Cas della località. Decine di cittadini, infatti, hanno invaso la Strada Statale 18 che attraversa Amantea, in alcuni casi stendendosi a terra per protesta e bloccando il traffico. A controllare la ... Leggi su secoloditalia

