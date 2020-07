Paura per Ghali, aggredito da una fan dentro casa: vasi distrutti e insulti contro il rapper (Di domenica 12 luglio 2020) Lunghi attimi di Paura per Ghali. Una fan del rapper ha fatto incursione nel giardino della sua casa di Buccinasco, in provincia di Milano, nella serata di sabato 11 luglio, distruggendo vasi e assalendolo senza mai smettere di urlare. Paura per Ghali, fan lo aggredisce dentro casa: vasi distrutti e urla La ragazza, che ha... L'articolo Paura per Ghali, aggredito da una fan dentro casa: vasi distrutti e insulti contro il rapper proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

LegaSalvini : CONTE SI PROROGA I PIENI POTERI PER CHIUDERCI DI NUOVO IN CASA - bendellavedova : Conte orientato alla nazionalizzazione di Autostrade. Avrà un progetto industriale: più efficienza nella gestione e… - FidanzaCarlo : Continuano gli #sbarchi a #Lampedusa: l’altra notte in poche ore, con la complicità delle solite #Ong, sono sbarcat… - ClaudioMeazza : RT @BelpietroTweet: Persino Repubblica ammette: il presidente del Consiglio tiene unicamente alla sua cadrega. E per tenerla punta sulla pa… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Un cittadino bengalese che vive con altri sei connazionali a Tor Pignattara sarebbe risultato positivo al Covid-19. Si atte… -