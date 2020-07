Paolo Becchi e lo stato d'emergenza: altri sei mesi di leggi ingiustificabili (Di domenica 12 luglio 2020) Gestione delle emergenze. A questo si riduce l'attività del governo. Passare da un'emergenza ad un'altra. Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti. Non mi soffermo sul punto. Ma, attenzione, si può fare di meglio e di più. Vediamo cosa. Le terapie intensive non sono più sovraffollate da malati di Covid -19, i sintomi provocati da questa malattia sono sempre più lievi, il numero dei morti si sta riducendo regolarmente. Anche senza vaccino le cure che si stanno adoperando si rivelano efficaci. Insomma, l'attuale carica virale del Sars CoV2 è molto bassa. La cosa non deve sorprendere, il coronavirus sta comportandosi naturalmente come gli altri virus della stessa famiglia a cui appartiene. Si indebolisce e può anche scomparire del tutto. Che cosa se ne può concludere? Non c'è alcun fondamento ... Leggi su liberoquotidiano

