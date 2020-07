MYllennium Award 2020, in gara 300 talenti (Di domenica 12 luglio 2020) MYllennium Award 2020, in 300 partecipano al premio per migliori talenti. Record di candidature degli under 30, premiazione il 22 luglio La sesta edizione del ‘MYllennium Award’, primo contest multidisciplinare e premio generazionale in Italia promosso dal Gruppo Barletta, si annuncia come la più partecipata dai giovani Millennials nelle 9 categorie in gara: MyBOOk (saggistica), MySTARTUP… L'articolo MYllennium Award 2020, in gara 300 talenti Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : MYllennium Award Trecento giovani talenti a caccia di un premio Avvenire Trecento giovani talenti a caccia di un premio

La sesta edizione del Myllennium Award, primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia promosso Dal Gruppo Barletta, si annuncia come la più partecipata dai giovani Millennials nel ...

Le varie sezioni del Myllennium Award - Archivio

La sesta edizione del Myllennium Award, primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia promosso Dal Gruppo Barletta, si annuncia come la più partecipata dai giovani Millennials nel ...

La sesta edizione del Myllennium Award, primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia promosso Dal Gruppo Barletta, si annuncia come la più partecipata dai giovani Millennials nel ...La sesta edizione del Myllennium Award, primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia promosso Dal Gruppo Barletta, si annuncia come la più partecipata dai giovani Millennials nel ...