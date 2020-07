MotoGP, Marquez: “Non sono interessato a ricevere i complimenti di Rossi” (Di domenica 12 luglio 2020) Marc Marquez nella stagione 2020 inseguirà il nono mondiale: “La cosa più importante per me è che in diverse gare dell’anno scorso non ero il ragazzo più veloce in pista, ma ero ancora in grado di ottenere la vittoria – ha dichiarato lo spagnolo al Daily Star – Questa è la cosa più importante dove possiamo attaccare maggiormente i nostri avversari sul lato psicologico. Se sei il più veloce devi vincere e questo è normale”. Nel corso dell’intervista al pilota Honda è stato anche chiesto se si aspetta complimenti da Valentino Rossi, ma ha risposto disinteressato: “Non lo so, non mi interessa onestamente“. Leggi su sportface

