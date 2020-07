Milan, Maldini: «Futuro? Ora dobbiamo dare stabilità alla squadra» (Di domenica 12 luglio 2020) Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossonero: GATTUSO – «E’ strano incontrare Gattuso da avversario. A volte le strade si dividono ma quello che c’è tra di noi, con me personalmente e con il Milan, non potrà mai essere cancellato da nessuno. Gattuso rimarrà nel cuore dei tifosi rossoneri». Futuro – «Noi vogliamo arrivare a fine stagione nella maniera migliore. dobbiamo evitare di affrontare i discorsi sul mio Futuro per arrivare a questo. ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : #Maldini: “Restare al #Milan? Vogliamo arrivare a fine stagione nella maniera migliore, poi verrà il giorno delle d… - MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - capuanogio : L’offerta di ruolo di ambasciatore fatta dal #Milan a #Maldini, se non smentita in fretta, è un atto offensivo. L’a… - ACMBastian : RT @MilanEye: Gattuso and Maldini embrace before Napoli-Milan [via @angelomangiante] - FanClubCH : RT @MilanEye: Gattuso and Maldini embrace before Napoli-Milan [via @angelomangiante] -