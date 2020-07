Latina, non si ferma all’Alt e investe un carabiniere: arrestato 20enne (Di domenica 12 luglio 2020) Nella tarda serata di ieri, intorno alle 21.40, in Viale Le Corbusier a Latina, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di servizi di controllo del territorio hanno arrestato un ragazzo di 20 anni. Il 20enne era alla guida del proprio ciclomotore con patente di guida sospesa dalla Prefettura di Latina e sprovvisto di copertura assicurativa. Il ragazzo ha investito e scaraventato a terra il carabiniere che gli aveva intimato l’alt durante un posto di controllo. Dopodiché ha perso il controllo del ciclomotore ed ha proseguito la fuga a piedi. Le immediate ricerche condotte dai militari hanno consentito di rintracciare e trarre in arresto il prevenuto presso la propria abitazione. Il militare, in seguito all’investimento, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

