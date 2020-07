L’Atalanta spaventa la Juve, finisce 2-2 grazie a due rigori di CR7 (Di domenica 12 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – finisce 2-2 con grandi emozioni la super sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A. A Torino la squadra di Gasperini va due volte in vantaggio, nel primo tempo con Zapata e poi soprattutto al minuto 81 con Malinovskyi, ma viene raggiunta dai padroni di casa grazie a due calci di rigore trasformati da Cristiano Ronaldo. Per i bianconeri è un punto importante nella corsa scudetto vista la nuova sconfitta della Lazio contro il Sassuolo, mentre l’Atalanta dimostra ancora una volta di essere in un incredibile stato di forma. Il vantaggio orobico arriva al 16′: dopo un lungo possesso palla Gomez si mette in proprio, aggira De Ligt e con l’esterno fornisce un assist splendido per Zapata, che resiste al tentativo disperato di chiusura di Bentancur e fulmina Szczesny ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Gazzetta : impietoso il torello dell'Atalanta - la Juventus sembrava una provinciale spaventata Il commento della Gazzetta alla partita Juventus -Atalanta. Commento impietoso nei confronti della squadra di Sarri. Aveva ragione Sarri a tremare in sala d'attesa. Il dentista Gasperini ha infierito. L'Atalanta ha dominato e avrebbe

