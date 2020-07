Incidente al mare per Cristiano Malgioglio, lo sfogo: “Tutta colpa di quella maledetta…” [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Incidente al mare per Cristiano Malgioglio Dopo un periodo rinchiuso in casa per il lockdown, Cristiano Malgioglio da qualche giorno è in vacanza al mare. La settimana scorsa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si era reso protagonista di un’accesa discussione prima di salire su un aereo. Il cantautore catanese ha iniziato a gridare e inveire con gli assistenti di bordo perché non voleva sedersi al fianco di un estraneo. Con l’avvio della Fase 3 all’interno del velivolo non c’è più distanza fisica perché l’aria viene cambiata automaticamente ogni tre minuti. Nonostante le spiegazioni il paroliere siculo non voleva sentire ragioni. Solo grazie all’intervento del suo assistente ... Leggi su kontrokultura

Aki13130021 : @Compagno_Pert Certo parlare di dignità di quella persona fa sorridere,per lui abbiamo avuto un incidente diplomati… - 21centurygirlll : Ieri sera un ragazzo che conoscevo ha avuto un incidente con la moto sulla strada che va dal mare alla mia città. S… - imperianews_it : San Lorenzo al Mare, incidente moto-furgone al bivio di Civezza: 42enne in gravi condizioni (foto) - LuceverdeRadio : ??#autostrade #incidente - A11 Firenze Mare code tra Prato Est e Pistoia > Pisa #luceverde #Toscana - mircok22 : Imbarazzo generale perché mi hanno ricordato di quando feci l'incidente con la macchina e mi portarono di urgenza i… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mare Al mare con gli amici, il rientro a casa e l'incidente alle porte di Vibo: le ultime ore di Gianluca Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo Cristiano Malgioglio il costume scivola giù: parti intime in mostra, l’incidente bollente

Cristiano Malgioglio e il piccolo incidente, mentre perde il costume al mare. L’incidente documentato da alcune foto. Cristiano Malgioglio ha avuto un piccolo incidente mentre faceva il bagno, ha pers ...

Ardea, scontro tra una Golf e un furgone dell’Igiene Urbana: auto si ribalta

Emergono i particolari dei due incidenti avvenuti questa mattina presto in via Santa Marina, ad Ardea, che hanno visti coinvolti in tutto 4 veicoli. Ecco i dettagli. Alle 7 del mattino, una Golf e un ...

Cristiano Malgioglio e il piccolo incidente, mentre perde il costume al mare. L’incidente documentato da alcune foto. Cristiano Malgioglio ha avuto un piccolo incidente mentre faceva il bagno, ha pers ...Emergono i particolari dei due incidenti avvenuti questa mattina presto in via Santa Marina, ad Ardea, che hanno visti coinvolti in tutto 4 veicoli. Ecco i dettagli. Alle 7 del mattino, una Golf e un ...