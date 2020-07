Il manager della Laserjet di Pojana Maggiore si è risvegliato (Di domenica 12 luglio 2020) Il manager della Laserjet di Pojana Maggiore si è risvegliato dalla sedazione, è lucido e non più intubato. La sua storia di paziente uno di un focolaio in Veneto era stata raccontata nei giorni scorsi dopo un viaggio nei paesi della ex Jugoslavia. Il manager della Laserjet di Pojana Maggiore si è risvegliato Il Corriere del Veneto racconta oggi che l’uomo, 64 anni, era finito al centro di forti polemiche per aver partecipato a una festa e a un funerale prima di rivolgersi ai medici, di fronte ai quali, in un primo momento, aveva rifiutato il ricovero. Tolta la sedazione, ieri ha finalmente ripreso conoscenza e, stando a quanto ... Leggi su nextquotidiano

I manager della Thyssen in carcere entro il 16 luglio Il manager tedesco Harald Espenhahn condannato per il “caso Thyssen ” - il rogo nella fabbrica torinese che provocò 7 morti nel 2007 - inizierà a scontare la sua pena di 5 anni entro il prossimo 16 luglio : è quanto ...

Il tedesco Harald Espenhahn condannato per il “caso ” - il rogo nella fabbrica torinese che provocò 7 morti nel 2007 - inizierà a scontare la sua pena di 5 anni il prossimo 16 : è quanto ... Il social media manager della Cirinnà insulta gli utenti su Facebook Il social media manager di Monica Cirinnà, senatrice italiana, si sfoga contro gli utenti di Facebook . Tutto nasce dall’arresto del fratello della parlamentare dopo retata anti camorra. Ieri la notizia dell’arresto del fratello e ...

Il di Monica Cirinnà, senatrice italiana, si sfoga contro gli di . Tutto nasce dall’arresto del fratello parlamentare dopo retata anti camorra. Ieri la notizia dell’arresto del fratello e ... Talia - Malta autorizza sbarco. Il manager della compagnia : «Umanità è salvare le persone» Pochi minuti fa Majed Eid, direttore generale Talia Shipping Line, ha confermato al manifesto che dopo una lunga trattativa l’Rcc di Malta, il centro di coordinamento di ricerca e soccorso, ha autorizzato lo sbarco delle 50 persone che si ...

L'Umbria che non ti aspetti punta sulla politica del 'gattopardo' Vince la destra ma la Stanza dei Bottoni è occupata dalla sinistra

quale responsabile dei conti della propria sanità, di fatto entrando con tanto di marchio nello staff apicale dei manager capitolini. E che ti fa ora il Giannico medesimo? Sceglie, o influenza la ...

Juventus, Paratici su Dybala: “Stiamo parlando col manager per il rinnovo”

Stiamo parlando con continuità col suo manager, è un giocatore molto importante, come lo è stato l’investimento che abbiamo fatto su di lui: è stata una scommessa della società, ci abbiamo sempre ...

