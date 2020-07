“Harry sempre più triste”. Ma Meghan Markle si rifiuta di tornare a Londra (Di domenica 12 luglio 2020) Harry si sentirebbe “perso” a Los Angeles e vorrebbe tornare a casa, nonostante l’opposizione di Meghan Markle. A svelarlo è il Daily Mail secondo cui il principe non si sarebbe ancora abituato alla sua nuova vita. Un situazione che, come rivelano gli insider, starebbe creando qualche tensione nella coppia. Mentre l’ex attrice di Suits sarebbe entusiasta e felice di essere tornata negli Stati Uniti, Harry non si proverebbe gli stessi sentimenti. Fuggito da Londra per difendere la moglie dall’attenzione dei tabloid e lontano dalla Royal Family, ora Harry si sentirebbe “solo” e “fuori posto” in una città che non conosce e in cui solo Meghan si sente a suo agio. “Meghan è una dinamo – ha raccontato una ... Leggi su dilei

