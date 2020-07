Giulia Montanarini mamma, la gioia dell’ex tronista: “Ho dato un senso a tutto” (Di domenica 12 luglio 2020) Emozione alle stelle per Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne. Lo scorso 9 luglio ha dato alla luce, all’età di 44 anni, la sua prima bambina, frutto dell’amore tra lei e il compagno Gianmaria Papa, con il quale ha una relazione da 5 anni. Giulia, mamma per la prima volta Giulia Montanarini, classe 1976, volto noto di Uomini e Donne, pochi giorni fa è diventata mamma per la prima volta. Ad annunciarlo è stata la stessa show girl che, attraverso un post carico di emozione pubblicato sul proprio account social, ha rivelato ai suoi follower la nascita della piccola Alice. Il suo compagno, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, è già padre di 2 bambini, un maschio ed ... Leggi su thesocialpost

