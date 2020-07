Gattuso: «Mi arrabbio perché creiamo 7-8 palle gol e non la mettiamo dentro» (Di lunedì 13 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso al termine della gara finita in pareggio contro il Milan è intervenuto ai microfoni di Sky «Non fatemi domande sul rigore parliamo della partita che abbiamo giocato» Sui rigori in generale «Penso che per giocare a calcio le mani sono importanti, non posso pensare che i giocatori devono mettere le mani dietro la schiena è un altro sport. Penso che quest’anno c’è stato il record di rigori nel campionato, bisogna rivedere questa regola» Nel confronto che avete con gli arbitri è emerso? «Se ne parla due tre volte all’anno ma ancora non è cambiato nulla. Ma non voglio fare polemiche» Sulla partita di oggi? «Io mi devo arrabbiare che noi abbiamo 7-8 palle gol e non la mettiamo dentro. Per il resto ... Leggi su ilnapolista

