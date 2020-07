Fabrizio Corona, guai con la giustizia: raggiunto carabinieri nella notte (Di domenica 12 luglio 2020) Nuovi guai per Fabrizio Corona, il Re dei Paparazzi ai domiciliari organizza una festa a casa, bliz dei carabinieri nella notte. Fonte Instagram @FabrizioCoronarealFabrizio Corona tradito dai vicini, l’ex Re dei Paparazzi dopo una segnalazioni di qualcuno nel suo vicinato ha ricevuto una visita dei carabinieri, il motivo? Una festa organizzata presso il suo appartamento di Milano con la musica a tutto volume. Una volta arrivati sul luogo tuttavia, gli agenti non hanno rilevato alcun baccano, tuttavia nell’appartamento di Corona, sottoposto ai domiciliari, c’erano ben 5 persone: due ragazzi e tre ragazze. Fabrizio ... Leggi su chenews

LaStampa : Fabrizio Corona, festa in casa con cinque amici: ma è ai domiciliari, e arrivano i carabinieri - zazoomnews : Fabrizio Corona: la replica dopo l’intervento dei Carabinieri - #Fabrizio #Corona: #replica - zazoomnews : Fabrizio Corona fa festa all’una di notte con cinque amici ma è ai domiciliari. Blitz dei carabinieri - #Fabrizio… - Danae0308 : RT @CiceroM5S: Questo è proprio #coglione...conclamato Fabrizio Corona, festa in casa con cinque amici: ma è ai domiciliari, e arrivano i… - LobbaLuisa : RT @CiceroM5S: Questo è proprio #coglione...conclamato Fabrizio Corona, festa in casa con cinque amici: ma è ai domiciliari, e arrivano i… -