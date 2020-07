Crystal Palace: insulti razzisti a Zaha, arrestato dodicenne (FOTO) (Di domenica 12 luglio 2020) Un brutto episodio quello accaduto in Inghilterra e denunciato pubblicamente da Wilfried Zaha. L’attaccante del Crystal Palace ha pubblicato su Instagram un estratto della chat con un follower, che gli ha rivolto insulti razzisti e minacce. La polizia del West Midlands, in seguito alla denuncia del giocatore, ha arrestato un ragazzino di soli 12 anni di Solihull. Oltre alla tanta solidarietà arrivata tramite social, Zaha ha ricevuto anche quella del tecnico del Crystal Palace Roy Hodgson: “E’ davvero triste che il giorno di una partita un giocatore si svegli con un messaggio così brutto” – ha detto. Leggi su sportface

Ottimo successo del Aston Villa sul Crystal Palace nel match della trentacinquesima giornata della Premier League. Il 2-0 finale in favore dei padroni di casa è arrivato grazie alla doppietta di Trézé ...