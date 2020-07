Caltanissetta, amministrazione comunale sotto inchiesta tra appalti. viaggi ed escort: “Livello infimo di mercimonio della funzione pubblica” (Di domenica 12 luglio 2020) Casse comunali usate come un salvadanaio di gruppo, per alimentare clientele e acquisire vantaggi. Anche sessuali. A Santa Caterina Villarmosa, comune di poco più cinquemila anime nel centro della Sicilia, in provincia di Caltanissetta, la notizia dell’indagine che ha travolto l’amministrazione comunale risuona ancora per strade e bar. Nelle oltre seicento pagine di ordinanza firmate dal giudice per le indagini preliminari Valentina Balbo, è d’altronde passata in rassegna una lunga serie di condotte che, oltre ai rilievi penali, gettano nell’imbarazzo l’attività della giunta guidata da Nino Fiaccato che nella serata di sabato, riferisce la Sicilia, ha annunciato tramite il suo avvocato l’intenzione di rassegnare le dimissioni da lunedì, pur ... Leggi su ilfattoquotidiano

