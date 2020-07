Amici, la concorrente in chemio per la leucemia: ma il suo sogno continua (Di domenica 12 luglio 2020) Il suo video a fine articolo, non perdetevelo. Una storia che commuove e che davvero tutta da leggere e da raccontare. Cassandra, 21enne napoletana di Frattamaggiore, da qualche giorno ha ormai conquistato il mondo del web. Il tutto è legato a un video che la ritrae su un letto di ospedale mentre canta un brano di Alicia Keys. Il filmato dura tre minuti ed è a dir poco da brividi. Ma è il motivo di quell’esibizione che ancor più toccante. Amici, la concorrente ha la leucemia Quei tre minuti rappresentano senza alcun dubbio una vera e propria testimonianza che finisce per raccontare alla perfezione sia il bello che il brutto della sua giovane vita. Non può certo passare inosservata la sua grande passione per la musica, che la ragazza coltiva da ormai una decina d’anni. ... Leggi su howtodofor

Il provino è stato registrato all’ospedale di Napoli, dove la ragazza si trovava a causa della chemioterapia che sta sostenendo per combattere contro la leucemia. Un sogno: l’ingresso nella scuola di ...

Il web si è commosso per la storia di Cassandra. Il suo provino per ‘Amici’ via Skype, nonostante la leucemia, è davvero toccante. Una storia che commuove e che davvero tutta da leggere e da raccontar ...

