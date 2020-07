Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 11:10 (Di sabato 11 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate lo sconto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il dati aggiornati d’oltreoceano negli Stati Uniti 63643 nuovi casi di coronavirus nelle Ultime 24 ore lo ha rilevato l’azienda Skins University il giorno precedente erano stati oltre 65 mila i contagi quindi hanno superato i 3 milioni e 100 mila casi 134 mila vittime in Brasile altri 1200 decessi e 45000 contagi in 24 ore Il numero complessivo dei casi di covid-19 nel paese sudamericano sono oltre un milione e ottocentomila il numero totale delle vittime ha superato i 70 Mila e il governo italiano vista la risalita dei contagi sta pensandodi prorogare lo stato di emergenza dal 31 luglio al 31 dicembre di quest’anno quindi per tutto il 2020 una decisione che secondo te chi dice scontata ma ... Leggi su romadailynews

Ancora una notte di proteste e tensioni nelle strade di Belgrado. Decine di persone, almeno 70 secondo alcuni media locali, sono state arrestate dalla polizia nelle ultime ore di ieri dopo che un grup ...

Covid: negli ospedali gli ultimi ricoverati dopo la grande paura

Tre. Sono gli ultimi ricoverati «Covid» nei posti letto della Medicina a Saluzzo - spiegano dall’Asl Cn1 -, attrezzati durante l’emergenza. Un piccolo presidio che si è dimostrato capace di grandi ris ...

