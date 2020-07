Rimini, soccorso in mare a Riccione: 19enne muore in ospedale (Di sabato 11 luglio 2020) Non ce l’ha fatta il 19enne piacentino Mohamed El Arrafi, recuperato in mare, a Riccione (Rimini), lo scorso 4 luglio, e ricoverato in ospedale in prognosi riservata dopo circa 40 minuti di manovre rianimatorie. Mohamed, residente con la famiglia a San Giorgio, nel Piacentino, è morto il 6 luglio scorso, anche se la notizia è rimasta inizialmente confinata tra parenti e amici, che ieri, al centro islamico di Piacenza, gli hanno dato l’ultimo saluto. Il 19enne sabato scorso era arrivato a Riccione in compagnia di un gruppo di amici, per trascorrere una giornata al mare. Passate da poco le 14.30 si era tuffato in acqua, tuttavia, nonostante sapesse nuotare bene, ad un tratto gli amici lo hanno notato in difficoltà e, ... Leggi su meteoweb.eu

