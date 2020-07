Lorella Cuccarini pronta ad una nuova esperienza in Rai con un nuovo collega (Di sabato 11 luglio 2020) La Vita in Diretta sembra ormai essere un capitolo chiuso e archiviato per Lorella Cuccarini che, dopo il brusco addio e le parole al vetriolo all’ex collega Alberto Matano, ora sembra pronta a lanciarsi in una nuova avventura con un nuovo compagno di viaggio. nuovo programma per Lorella Cuccarini Il nome della conduttrice e ballerina pare risultare ancora nel palinsesto Rai, condurrà infatti la prossima edizione de Lo Zecchino d’Oro. A rilasciare l’indiscrezione è l’AdnKronos che riporta il ruolo che avrà Lorella Cuccarini nel programma; condurrà infatti da sola l’appuntamento del pomeriggio e, insieme a Carlo Conti, la finale che si ... Leggi su thesocialpost

Lorella Cuccarini condurrà un nuovo programma in Rai Lorella Cuccarini in Rai con un nuovo programma : La Vita in Diretta è già un ricordo, nel dettaglio le nuove fatiche lavorative della show girl Lorella Cuccarini , dopo aver lasciato La Vita in Diretta con tanto di stracci volati tra ...

in Rai con un : La Vita in Diretta è già un ricordo, nel dettaglio le nuove fatiche lavorative della show girl , dopo aver lasciato La Vita in Diretta con tanto di stracci volati tra ... Lorella Cuccarini allo Zecchino d’Oro - finalissima con Conti : le ultime news Mai come quest’anno Lorella Cuccarini è stata sulla bocca di tutti. Come ben sapete, la sua esperienza in Rai si è conclusa nel peggiore dei modi, visto che La vita in diretta avrà come conduttore solo Alberto Matano, con ...

Mai come quest’anno è stata sulla bocca di tutti. Come ben sapete, la sua esperienza in Rai si è conclusa nel peggiore dei modi, visto che La vita in diretta avrà come conduttore solo Alberto Matano, con ... Lorella Cuccarini - la Rai le dà il “contentino” dopo la vergognosa epurazione : lo Zecchino d’Oro Sarebbe cosa fatta l’arrivo di Lorella Cuccarini alla conduzione dello Zecchino d’Oro. La notizia era circolata nei giorni scorsi come indiscrezione, dopo le polemiche che avevano accompagnato l’addio della “più amata ...

zazoomblog : Lorella Cuccarini condurrà un nuovo programma in Rai - #Lorella #Cuccarini #condurrà #nuovo - zazoomnews : Lorella Cuccarini condurrà un nuovo programma in Rai - #Lorella #Cuccarini #condurrà #nuovo - gabri1967 : RT @Esticattsi: @TarroGiulio @pbecchi @a_meluzzi @VittorioSgarbi @byoblu @lucatelese @carlo_taormina Nonno te sei scordato de taggà la Brig… - Notiziedi_it : Lorella Cuccarini resta in Rai e si ‘consola’ con lo Zecchino d’Oro - CRISTIA76761380 : Sarebbe bello rifare Festivalbar condotto da Lorella Cuccarini! -