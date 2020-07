La rassegna stampa: i principali titoli dei quotidiani in edicola oggi (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 31 dicembre”: l’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è la notizia di apertura per molti dei quotidiani in edicola oggi, sabato 11 luglio. Sempre per la politica, spazio anche alle trattative con l’Ue ma dall’Olanda arrivano richieste che il governo non vuole accettare. Per lo sport, invece, è la notte di Juventus-Atalanta: con un successo, Sarri ipotecherebbe il suo primo titolo in Italia. L'articolo La rassegna stampa: i principali titoli dei quotidiani in edicola oggi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

"SetteSere, SettePiazze, SetteLibri", anche Sandro Veronesi protagonista al festival letterario

Anche Sandro Veronesi, fresco vincitore dello Strega con il suo "Colibrì", sarà al festival letterario "SetteSere, SettePiazze, SetteLibri" in programma a Perdasdefogu, in Ogliastra, dal 27 luglio al ...

