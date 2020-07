Incidente stradale a Gorgonzola, due ragazzi morti (Di sabato 11 luglio 2020) Incidente stradale a Gorgonzola, nel milanese, due ragazzi perdono la vita: i dettagli del terribile sinistro che ha coinvolto due mezzi Incidente stradale letale a Gorgonzola, nel milanese, che ha provocato due morti, nella notte tra venerdì e sabato. E’ accaduto tutto sulla SS 11, la Padana superiore. Un veicolo si è schiantato contro un furgone a velocità sostenuta, per un impatto davvero devastante. Entrambi i ragazzi presenti nell’abitacolo sono morti sul colpo, con i corpi esanimi estratti dopo ore di lavoro dai Vigili del Fuoco, accorsi sul posto al pari delle forze dell’ordine e dei sanitari. Il 24enne nel furgone, invece, è stato trasportato al San Raffaele in gravi ... Leggi su bloglive

