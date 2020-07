Il Real Madrid è così noioso che Bale si addormenta in panchina (Di sabato 11 luglio 2020) Avevano destato non poco rumore gli scatti rubati di Higuain che guardava il cellulare in panchina durante Juventus-Milan tanto da far spuntare numerose battute contro di lui. È successo di peggio in Spagna sulla panchina del Real Madrid, dove Gareth Bale è stato immortalato steso e con la mascherina sugli occhi durante la gara del Real Madrid contro contro l’Alavés . Il gallese, come il Pipita, era stato lasciato in panchina e le immagini catturate dalle telecamere di Gol , lasciano poco all’immaginazione. Gambe distese e la maschera che gli copriva gli occhi, c’è solo da chiedersi se stesse Realmente dormendo L'articolo Il Real ... Leggi su ilnapolista

