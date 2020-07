Hiv: in Italia il regime dolutegravir/lamivudina (Di sabato 11 luglio 2020) Hiv: arriva anche in Italia dolutegravir/lamivudina, nuovo regime a 2 farmaci in unica compressa giornaliera Novità nella terapia dell’Hiv. Il regime a due farmaci a base dolutegravir/lamivudina è oggi disponibile in Italia per il trattamento dell’infezione HIV-1 in adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni con peso corporeo di almeno 40 Kg, con… L'articolo Hiv: in Italia il regime dolutegravir/lamivudina Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

