Godfall per PS5, svelata la copertina ufficiale del looter slasher di Gearbox (Di sabato 11 luglio 2020) Gearbox Publishing e Counterplay Games hanno rivelato la copertina di Godfall nella sua versione per PlayStation 5. In arrivo prossimamente su PC e sulla nuova console di Sony, Godfall diventa il secondo gioco a ricevere una cover ufficiale per PS5, dopo Spider-Man: Miles Morales.Come è possibile vedere in calce a questo articolo, Counterplay ha scelto una delle migliori illustrazioni presentate per Godfall come copertina del gioco. Gli sviluppatori hanno definito il loro progetto come il portabandiera di un nuovo genere, il looter slasher. Infatti il team di sviluppo ha voluto combinare il sistema di progressione tipico degli RPG classici (quindi raccolta di loot sempre più potente) con le meccaniche più tecniche ... Leggi su eurogamer

