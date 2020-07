Giuseppe Salamone: chi è il tentatore di Temptation Island 2020 (Di sabato 11 luglio 2020) Giuseppe Salamone è uno dei tentatori di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che quest'anno va in onda coinvolgendo coppie famose e coppie costituite da gente comune.Nato nel 1989, Giuseppe è un ragazzo originario di Liegi, in Belgio, e di professione è un calciatore che milita in un campionato minore nei Paesi Bassi nel ruolo di attaccante. Nonostante la giovane età, Salamone è già stato sposato ma purtroppo il matrimonio è giunto al capolinea. Oltre al calcio, Giuseppe ha anche aperto una ditta di pulizie.Giuseppe Salamone: chi è il tentatore di Temptation Island ... Leggi su blogo

Temptation Island rende omaggio a Ennio Morricone aprendo con il tema di Deborah

La seconda puntata di Temptation Island 2020 si è aperta con un omaggio a Ennio Morricone. Ad accompagnare le suggestive immagini delle coste di Santa Margherita di Pula c’è stato il Tema di Deborah, ...

