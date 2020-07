Donna Missal: “Lighter” – Recensione Album (Di sabato 11 luglio 2020) Il titolo dell’Album, Lighter, “rappresenta il concetto di bruciare tutto ciò che di cattivo c’è intorno a te e cercare di risorgere dalle ceneri dopo il fuoco, così presenta il suo Album Donna Missal. Questa idea di affrontare il proprio passato e di liberarsi da esso è il potente messaggio che è presente in tutto il lavoro discografico dell’artista. Un’atmosfera antica e senza tempo viene creata dall’apertura della prima canzone “How Does It Feel”. Donna dice: “Spero che questa canzone trovi le crepe nel tuo cuore e le riempia di luce.” La canzone si costruisce naturalmente e il testo pone una domanda che imposta il riflesso interno dell’Album sulla vulnerabilità e le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

