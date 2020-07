“Ciao Darwin” accusato di razzismo dagli Usa: «Italiani applaudono mentre una nera annega» (Di sabato 11 luglio 2020) “Ciao Darwin” al centro della bufera sui social. Su Twitter si è infiammata la polemica sullo storico programma Mediaset, campione di ascolti anche in replica, accusato neppure troppo velatamente di essere un format razzista, diseducativo e misogino. A tuonare contro lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti l’economista americano David Adler, che con un ‘cinguettio’ diventato virale si è detto allibito dalle logiche della trasmissione di Canale 5. Sulla questione è intervenuto Marco Salvati, autore del programma, che con toni ironici ha scritto: «Ti sei perso la parte migliore, uccidiamo i concorrenti che perdono». leggi anche l’articolo —> Paolo Bonolis su Ciao Darwin: «Guarda in faccia le brutture umane che i perbenisti fingono di non vedere» “Ciao ... Leggi su urbanpost

Un’altra follia : gli “antirazzisti” processano “Ciao Darwin” e mettono sotto accusa Paolo Bonolis La follia dell’«antirazzismo militante» non ha limiti. Si cercano nemici ovunque, nelle statue, nei film e nei programmi televisivi. L’ultimo, in ordine di tempo, ad essere preso di mira è “Ciao Darwin”. ...

La dell’«antirazzismo militante» non ha limiti. Si cercano nemici ovunque, nelle statue, nei film e nei programmi televisivi. L’ultimo, in ordine di tempo, ad essere preso di mira è “Ciao Darwin”. ... “Ciao Darwin” venduto in 12 paesi - Paolo Bonolis : «In Cina flop clamoroso - ecco perché…» Non importa che sia in replica, che sia estate o inverno. C’è un format in tv che resta campione di ascolti da più di vent’anni e che non sarebbe sbagliato considerare come l’asso piglia tutto delle Reti Mediaset. ...

Non importa che sia in replica, che sia estate o inverno. C’è un format in tv che resta campione di ascolti da più di vent’anni e che non sarebbe sbagliato considerare come l’asso piglia tutto delle Reti Mediaset. ... Kristyna Teimerova - madre natura a “Ciao Darwin” troppi ritocchini Piovono le critiche su Kristyna Teimerova, la modella che è stata madre natura a Ciao Darwin non ha convinto tutti con la sua bellezza ed è stata attaccata per i suoi ritocchini E’ stata duramente attaccata dagli haters la ...

