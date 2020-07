Australia, morto un surfista 17enne attaccato da uno squalo. È il quinto dall’inizio dell’anno (Di sabato 11 luglio 2020) Un surfista di 17 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo davanti la spiaggia di Wooli, a circa 630 chilometri a nord di Sydney, mentre faceva surf sulla costa orientale dell’Australia. “Numerosi surfisti hanno prestato soccorso prima che il teenager ferito potesse essere portato a riva”, ha scritto la polizia in una nota, ma è stato inutile: il ragazzo è morto sul posto. Lo squalo ha attaccato intorno alle 14.30 lasciando diverse ferite sulle gambe del giovane. Si tratta della quinta persona nel Paese che perde la vita dall’inizio dell’anno in seguito all’attacco di uno squalo. Lo scorso sabato, un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

Australia in lutto - è morto il campione del mondo di snowboard Alex Pullin Alex Pullin è morto . Il campione di snowboard si è spento all’età di 32 anni in Australia . MELBOURNE ( Australia ) – Australia e snowboard in lutto . E’ morto all’età di 32 anni Alex Pullin , due ...

è . Il di si è spento all’età di 32 anni in . MELBOURNE ( ) – e in . E’ all’età di 32 anni , due ... Alex Pullin morto - il 32enne campione del mondo di snowboard è annegato in Australia Se ne va a 32 anni il due volte campione mondiale di snowboard Alex Pullin . Dalle prime informazioni risulta che sia annegato durante una sessione di pesca in apnea sulla Goald cost in Australia . Un portavoce della polizia locale ha confermato il ...

Se ne va a 32 anni il due volte mondiale di . Dalle prime informazioni risulta che sia durante una sessione di pesca in apnea sulla Goald cost in . Un portavoce della polizia locale ha confermato il ... Sub attaccato da uno squalo in Australia : morto per le ferite riportate Un uomo è stato attaccato da uno squalo in Australia, mentre pescava in apnea al largo della costa orientale: è morto per le ferite riportate. Un’infermiera e un medico hanno tentato di soccorrerlo prima che arrivasse ...

Noe_Urdangaray : RT @fattoquotidiano: Australia, morto un surfista 17enne attaccato da uno squalo. È il quinto dall’inizio dell’anno - fattoquotidiano : Australia, morto un surfista 17enne attaccato da uno squalo. È il quinto dall’inizio dell’anno - CorriereRomagna : A Cesenatico festa di compleanno per il 25enne morto in Australia - - Debris65 : RT @Internazionale: L’Australia sospende l’accordo di estradizione con Hong Kong, rafforzata la cooperazione militare tra Siria e Iran, mor… - OrnellaFelici : La triste storia di Giuseppe. Viene colpito alla testa fuori il suo pub in Australia e muore in ospedale: Giuseppe… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia morto Australia, morto un surfista 17enne attaccato da uno squalo. È il quinto dall’inizio dell’anno Il Fatto Quotidiano Coronavirus nel mondo non si ferma: oltre 63 mila casi negli USA

(Teleborsa) - Sono oltre 560.000 i morti registrati fino ad ora nel mondo a causa del virus Covid-19, mentre il bilancio dei casi arriva alla soglia dei 12,5 milioni. E' quanto risulta dai dati della ...

Lo squalo lo attacca mentre fa surf, muore un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è morto in Australia dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre faceva il surf. La tragedia è avvenuta lungo la costa orientale del Paese, davanti alla spiaggia di Wooli, 6 ...

(Teleborsa) - Sono oltre 560.000 i morti registrati fino ad ora nel mondo a causa del virus Covid-19, mentre il bilancio dei casi arriva alla soglia dei 12,5 milioni. E' quanto risulta dai dati della ...Un ragazzo di 17 anni è morto in Australia dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre faceva il surf. La tragedia è avvenuta lungo la costa orientale del Paese, davanti alla spiaggia di Wooli, 6 ...