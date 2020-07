Atlantia riscrive l'offerta per evitare revoca. Martedì Cdm decide destino concessione (Di sabato 11 luglio 2020) Probabile un calo delle tariffe e l'abbassamento della quota in Aspi per far posto a un investitore statale. Il dossier continua a creare tensione nella maggioranza. Fico, presidente della Camera ... Leggi su tg.la7

La revoca costerebbe 23 miliardi

La sentenza della Corte costituzionale ha infatti stabilito che lo Stato aveva diritto a non fare partecipare Atlantia alla ricostruzione in ... il governo nel milleproroghe ha riscritto questa ...

