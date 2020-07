Atalanta straripante, ma Ronaldo salva la Juventus con 2 rigori: a Torino è 2-2 (Di sabato 11 luglio 2020) La Juventus mette un'ipoteca sul suo nono scudetto. I bianconeri faticano tremendamente contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che aggredisce i campioni d'Italia in carica su ogni pallone. Cristiano Ronaldo salva la squadra di Maurizio Sarri con due calci di rigore impeccabili. Un punto che salva la Vecchia Signora e la lascia in testa con otto punti sulla Lazio e nove sulla Dea.LA GARARitmi esasperanti e uno contro uno a tutto campo. L'Atalanta trova subito le chiavi per prendere il pallino del gioco e mettere alle corde la Juventus. I nerazzurri soffocano il fraseggio degli uomini di Sarri e si riversano nell'area avversaria. Al 6' Zapata manca di un soffio l'appuntamento con il gol, spedendo fuori di testa da buona posizione. Ilicic sfiora la porta di Szczesny. Al ... Leggi su itasportpress

PinoMiceli : Pareggio assolutamente immeritato. #Atalanta straripante nel primo tempo. 20 minuti buoni nel secondo e pareggio gr… - ItaSportPress : Atalanta straripante, ma Ronaldo salva la Juventus: a Torino è 2-2 - - partenope75 : Per giustificare la supremazia tecnico-tattico-fisica di quest' #Atalanta straripante e padrona del campo in tutto.… - dr91j : Primo tempo impressionante dell'Atalanta. Duvan Zapata è straripante. Nella Juve l'unico raggio di luce in questo p… - BoneNico : Atalanta straripante nei primi 25’, poi controllo della partita costante. Juve spaesata e disattenta in difesa. #JuventusAtalanta -