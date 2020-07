Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 20:30 (Di venerdì 10 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 20:15 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ... Leggi su romadailynews

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 19 : 45 VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE ...

VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE ... Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 19 : 15 VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE ...

VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE ... Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 18 : 45 VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 20… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-07-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai