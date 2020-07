Valentino Rossi, altre due stagioni in MotoGp: correrà fino a 43 anni (Di venerdì 10 luglio 2020) Valentino Rossi correrà in MotoGp per altre due stagioni, con il team Yamaha Petronas. L’annuncio previsto prima dell’inizio del Mondiale. Il campionato mondiale di MotoGp, dopo una lunga sospensione per l’emergenza Covid-19, comincerà il pRossimo weekend, il 19 luglio, a Jerez, in Spagna. Proprio nel 2020 ricorrono i vent’anni dall’esordio di Valentino Rossi nella categoria motociclistica di massima cilindrata, all’epoca nota come Classe 500. Concluse in seconda posizione, prima di vincere cinque titoli consecutivi a partire dalla stagione successiva, e poi altri due, nel 2008 e nel 2009. Rossi, considerato uno dei piloti più ... Leggi su bloglive

