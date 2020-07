Uboldo, sgominata la banda dello spaccio di Oscaritoss e dei suoi fratelli gemelli (Di venerdì 10 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Tra i 9 soggetti arrestati questa mattina tra Uboldo, Saronno e Gerenzano, nel corso di una maxi operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Saronno, c’è anche Oscar Scali, in arte Oscaritoss Way, fashion blogger e rapper. Con lui, 36enne, sono finiti in manette anche i suoi due fratelli gemelli di 29 anni, conosciutissimi non … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Uboldo, sgominata la banda dello spaccio di Oscaritoss e dei suoi fratelli ... Leggi su ilnotiziario

