Test Barcellona, Rea: "Sono molto soddisfatto" (Di venerdì 10 luglio 2020) La due giorni di Test disputata sul circuito di Barcellona si è conclusa con Jonathan Rea in vetta con il miglior crono assoluto in 1'40.450 e il nord-irlandese ha preso bene le misure sulla nuova ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : #Rea batte #Redding nel 2° giorno dei test della #WorldSBK #SkyMotori - tazio_c : @Raffipaffy I test in F1 non si fanno più se non a Barcellona, sono vietati. - motosprint : Test #Barcellona, #Rea: “Sono molto soddisfatto” - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Sarà duello Rea-Redding anche nel Mondiale? Intanto la lotta è nei test! Il resoconto dai test di Barcellona della #Wor… - SkySportMotoGP : Sarà duello Rea-Redding anche nel Mondiale? Intanto la lotta è nei test! Il resoconto dai test di Barcellona della… -