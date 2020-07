Tenco: Amoreamaro di Maria Mazzotta in finale (Di venerdì 10 luglio 2020) L’album “Amoreamaro” di Maria Mazzotta tra i dischi più belli dell’anno per la giuria delle Targhe Tenco: è tra i finalisti per la targa “Miglior Interprete” “Amoreamaro”, il nuovo album di Maria Mazzotta, è tra i dischi finalisti delle Targhe Tenco, il maggiore riconoscimento musicale italiano, nella sezione “Interpreti”. È, inoltre, da quattro mesi consecutivi nelle classifiche… L'articolo Tenco: Amoreamaro di Maria Mazzotta in finale Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Tenco Amoreamaro Tenco: Amoreamaro di Maria Mazzotta in finale Corriere Nazionale Targhe Tenco 2020: vincono Brunori Sas, Tosca e Jannacci

Il miglior album collettivo a progetto se lo sono aggiudicato ex aequo il tributo a Francesco Guccini “Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti...” e “Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero” Oggi ...

Targhe Tenco, tutti i vincitori: Brunori Sas si aggiudica il riconoscimento per il miglior album

Brunori Sas, nome d'arte di Dario Brunori, con l’album Cip! si aggiudica la Targa Tenco per il miglior album in assoluto con 56 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, erano Paolo ...

Il miglior album collettivo a progetto se lo sono aggiudicato ex aequo il tributo a Francesco Guccini “Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti...” e “Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero” Oggi ...Brunori Sas, nome d'arte di Dario Brunori, con l’album Cip! si aggiudica la Targa Tenco per il miglior album in assoluto con 56 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, erano Paolo ...