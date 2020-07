Sarri cita Guardiola: "Quando affronti l'Atalanta è come andare dal dentista..." (Di venerdì 10 luglio 2020) TORINO - Maurizio Sarri cerca di tenere alta la concentrazione della sua Juve , reduce da una sconfitta bruciante con il Milan, alle prese, oggi, con i sorteggi di Champions League e attesa, domani, ... Leggi su corrieredellosport

