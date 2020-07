Real Madrid, stagione finita per Marcelo (Di venerdì 10 luglio 2020) Madrid - Zidane dovrà fare a meno di Marcelo fino alla fine del campionato. L'esterno brasiliano ha rimediato un infortunio all'adduttore della coscia sinistra che lo costringerà a saltare le ... Leggi su corrieredellosport

GoalItalia : La vincente di Juventus-Lione sfiderà la vincente di Real Madrid-Manchester City! #UCLDraw - OptaPaolo : 6/6 - L’#Atalanta è una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei che le ha vinto tutte le partite d… - SkySport : #UCLDraw Gli accoppiamenti dei quarti di finale Real Madrid/Man City-Lione/Juventus Lipsia-Atletico Madrid Napoli/B… - velita02 : RT @filippomricci: Che settimana... 5 agosto Inter-Getafe, 6 agosto Siviglia-Roma, 7 agosto Manchester City-Real Madrid, 8 agosto Barcellon… - ANTONIO76190104 : @SoloNapoli5 @CucchiRiccardo Probabilmente passeranno entrambi ma se la Juve dopo becca il Real Madrid son cazzo amari -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Corriere dello Sport

In caso di rimonta sul Lione, la Juve sfiderà una fra Real e City – Al Napoli, dopo un’impresa a Barcellona, toccherebbe quasi sicuramente il Bayern – Psg per l’Atalanta – Va meglio a Inter e Roma in ...TORINO - "Prima di tutto dobbiamo passare il turno e sappiamo che ci aspetta un ritorno degli ottavi di finale molto difficile. Gli accoppiamenti sono molto stimolanti, del resto dai quarti in poi è d ...