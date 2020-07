Psg, Thiago Silva: “L’Atalanta crea problemi ai suoi avversari, sarà una gara aperta” (Di venerdì 10 luglio 2020) Questa mattina sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le final eight di Champions League, che si disputeranno il prossimo mese di agosto in Portogallo. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha pescato il Paris Saint-Germain, avversario molto ostico, ma che è fermo da oltre tre mesi, visto lo stop definitivo del campionato francese. Il difensore dei parigini, Thiago Silva, ha commentato l’esito del sorteggio, mettendo in guardia i suoi compagni di squadra: “Chi è arrivato ai quarti ha meritato. L’Atalanta crea molti problemi ai suoi avversari, ha tre attaccanti molto veloci e difficili da marcare. Sarà una gara aperta, loro giocano molto bene con il pallone come noi, se riusciremo a fare ... Leggi su sportface

