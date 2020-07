Ostia, 12 ragazzi con disabilità intellettiva si diplomano (Di venerdì 10 luglio 2020) Ostia – “Siamo davvero felici. Anche quest’anno tutti i ‘nostri’ ragazzi hanno superato brillantemente gli esami di maturità. Pur con tutte le problematiche legate alla pandemia da Covid-19 questi straordinari studenti sono riusciti a ottenere un risultato importantissimo per la loro vita”. Così il presidente di Anffas Ostia (associazione nazionale famigliari di persone con disabilità intellettiva) Ilde Plateroti. “Voglio complimentarmi e abbracciare virtualmente Elena, Aisha, Sara D e Sara C, Federica, Ilaria, Elena, Luna, Alessia, Gabriele, Beatrice e Gianluca per questo successo che dimostra come la forza di volontà dei ragazzi e delle famiglie sia la base per tagliare traguardi eccezionali. Che siano da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

