Nomine e caso Palamara. Il Csm alla prova del cambiamento. Curzio designato primo presidente della Cassazione. L’evento il 15 luglio. E Mattarella ci mette la faccia (Di venerdì 10 luglio 2020) Il caldissimo luglio del Csm è iniziato. Travolto dallo scandalo Palamara, Palazzo dei Marescialli sta cercando di voltare pagina e risollevarsi. Ieri è stato così deciso a chi proporre il ruolo di nuovo primo presidente della Corte di Cassazione e sono stati eletti i quattro componenti della sezione disciplinare. La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura all’unanimità ha deliberato ieri di proporre l’attuale presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, come nuovo numero uno della Suprema Corte. Si tratta del magistrato che ha firmato la sentenza di sospensione dalla ... Leggi su lanotiziagiornale

