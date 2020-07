Naya Rivera, il video con le ultime immagini dell’attrice di Glee prima della sua scomparsa nel lago (Di venerdì 10 luglio 2020) La star di Glee Naya Rivera potrebbe essere morta annegata in un lago del sud della California, vittima di un incidente. Il suo corpo però non si trova e le ricerche, dopo che il figlio di 4 anni è stato trovato da solo, illeso, su un’imbarcazione, continuano: dozzine di sommozzatori con l’aiuto di droni ed elicotteri sono impegnati da giorni a scandagliare il fondale del lago Piru. Le autorità locali sempre più convinte del fatto che si sia trattato di un “tragico incidente“:Rivera potrebbe essere annegata dopo essersi tuffata per fare un bagno. Nelle ultime ore, lo sceriffo della Contea dove è avvenuta la scomparsa ha diffuso un video ... Leggi su ilfattoquotidiano

